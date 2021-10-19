الأوقاف: الرئيس السيسي دائمًا ما يوجّه بالعناية بمساجد آل البيت

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنّ كل مساجد آل البيت تنال رعاية واهتمامًا كبيرًا من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس دائمًا ما يوجّه بالعناية بمساجد آل البيت، موضحًا أنّ الوزارة حريصة على إجراء عمليات تطوير وتحديث بشكل مستمر.



وأوضح أن العمل يجري على مدار لتطوير هذه المساجد، وذلك في السيدة نفيسة والسيدة زينب، مشيرًا إلى أن صيانة دائمة ومستمرة لهذه المساجد.



وفيما أفاد بأنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من التطوير، فقد أكّد أن هذه المساجد قائمة وتُؤدَّى فيها الصلوات، بما في ذلك صلاة الجمعة.



وكان الرئيس السيسي قد وجهّ في يوليو الماضي،

بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيًّا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.