السعودية ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل

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عبرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل.

وأعربت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

وتراجعت أستراليا عن قرار كانت قد اتخذته قبل أربع سنوات بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.