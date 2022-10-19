من المقرر تأجيل تشغيل مفاعل نووي جديد في فنلندا، من تاريخ البدء في تشغيله خلال ديسمبر، مما يؤدي إلى تفاقم نقص محتمل في الطاقة دفع السلطات إلى التحذير من أن الدولة الاسكندنافية تواجه انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي.

ويرجع التأجيل إلى تلف تم رصده في مضخات المياه المغذية بمجموعة التوربينات الخاصة بالوحدة أولكيلوتو-3، التي تبلغ قدرتها 1600 ميجاوات، خلال مرحلة التجارب، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة "تيوليسودين فيوما أويج" في بيان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أنه ليس هناك أي تأثير على السلامة النووية وسيتم استكمال تقدير جديد لبدء إنتاج منظم للطاقة، في "الأيام المقبلة".

وكان من المقرر أن توفر المحطة إمدادات كهرباء مهمة للدولة الاسكندنافية، بعد أن تم قطع الواردات من روسيا بشكل كامل في مايو الماضي.