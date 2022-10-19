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استهل فريق الأهلي بطولة الدوري الممتاز بفوز صعب أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي اقيم بينهما ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي استضافها استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة التي يفتقدها الأهلي منذ موسمين.

وسجل هدف الأهلي الوحيد شادي حسين في الدقيقة 73 بعد دقائق معدودة من دخوله كبديل لمحمد شريف مهاجم الفريق الأحمر.

وبخلاف الفوز بالنقاط الثلاث، نجح الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للخروج بثلاث مكاسب ثمينة جاءت كالتالي:

أولا: هي الانطلاقة المميزة للأهلي في بطولة الدوري خاصة أن الفريق ينافس في الوقت الحالي على أكثر من بطولة على رأسها الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا وبالتالي سيكون الفوز أمام الإسماعيلي معنويا أكثر.

ثانيا: يعد هذا الفوز هو الثالث لكولر والأهلي على التوالي وذلك بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي ذهابا وإيابا بدور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال.

ثالثا: اكتسبت جماهير الأهلي الثقة في شادي حسين، مهاجم الفريق، الذي فشل في هز الشباك خلال مباراتي الاتحاد المنستيري، بالإضافة إلى كسب الثقة لمارسيل كولر نفسه.