إحباط 6 محاولات للهجرة غير شرعية قبال السواحل التونسية

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، عن إحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية.

وقال المتحدث -في بيان- إن وحدات المنطقتين البحريتين بصفاقس وقرقنة، تمكنت من إحباط 6 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعي، مشيرا إلى أنه تم ضبط وإنقاذ 130 مهاجرا .

كانت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بنابل والمنستير، قد أحبطت محاولتي هجرة غير شرعية، وأنقذت 19 مهاجرا، بينهم 10 أشخاص تعرض مركبهم للعطل بسواحل صيادة بالمنستير، و9 أشخاص قبالة سواحل قليبية بنابل، أثناء اجتيازهم للحدود البحرية بشكل غير شرعي .