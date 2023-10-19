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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لتل أبيب "نريدك أن تنتصر".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سوناك كان يتحدث وبجانبه نتنياهو قبل اجتماعهما المغلق اليوم الخميس، ليلحق بذلك بعدد من المسئولين الأجانب الذين زاروا إسرائيل في محاولة لمنع توسيع نطاق الصراع.

وقال سوناك إنه يرحب "باتخاذ إسرائيل لكل إجراء احترازي" لتجنب إيذاء المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف "ندعم كليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وتعقب حماس وإعادة الرهائن".

وقال نتنياهو "هذه ستكون حربا طويلة، ونحن نعتمد على دعمكم".

ومن المقرر أن يتوجه سوناك لاحقا للمملكة العربية السعودية، بحسب ما قاله مسئول بريطاني للصحفيين في لندن.