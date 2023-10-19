الدنمارك وهولندا تنضمان إلى شراكة التحول العادل للطاقة

قال مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا إن هولندا والدنمارك انضمتا إلى "شراكة التحول العادل للطاقة"، وهي اتفاقية تمويل مناخية تاريخية لمساعدة جنوب أفريقيا على الاستغناء عن الفحم والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتمثل نموذجا أوليا لاتفاقيات مماثلة مع إندونيسيا وفيتنام والسنغال.

وقد تعهد الأعضاء الحاليون في الاتفاقية، وهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتقديم تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزيرة شئون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن هولندا والدنمارك انضمتا أيضا إلى الشراكة.

وأضافت نتشافيني: "فيما يتعلق بما تتعهدان به، ليس لدي هذه التفاصيل".

ومن الممكن أن يعطي توسيع "شراكة التحول العادل للطاقة" الزخم لتنفيذ اتفاقية تعثرت بسبب معارضة عمال مناجم الفحم في جنوب أفريقيا منذ الإعلان عنها قبل عامين تقريبا في قمة المناخ كوب 26 في جلاسكو.

ولا يزال يتعين على حكومة جنوب أفريقيا وضع خطة تنفيذية من شأنها أن تسمح بتدفق الجزء الأكبر من الأموال إلى البلاد.