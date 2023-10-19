وزارة الداخلية بغزة: شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة غزة

أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، بوقوع شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة غزة

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة حسونة بحي الشجاعية، وآخر لعائلة محيسن بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة».

وأمس الأربعاء، أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يزيد على 3500 شهيد، جراء الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، في بيان رسمي، ارتفاع شهداء غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال، حتى الساعة 6 مساءً، لتصل إلى نحو 3478 شهيداً، بحسب ما وصل إلى المشافي، بينما ارتفعت أعداد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 12 ألف جريح.

وجاءت الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال 12 يوماً بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال، لتصل إلى 3530 شهيداً، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13500 مصاب.