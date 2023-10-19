السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مستجدات العمل بمشروع الدواجن

زار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، ضمن خطة المحافظة لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك بحضور المهندس هاني أحمد مدير المشروعات، المهندس مصطفى كامل مدير محطة السادات لإنتاج بيض المائدة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وتابع السكرتير العام المساعد سير أعمال تأهيل وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة إنتاج البيض، والتي تشمل أعمال تسوية وتمهيد لبعض تلك الطرق وتهذيب الأشحار ورفع المخلفات، بجانب متابعة أعمال تركيب ممرات لمداخل وبوابة المحطة الخاصة بتعقيم وتطهير السيارات أثناء الدخول والخروج.

كما تفقد منفذ البيع بالمحطة واطلع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين، مشيرا إلى توجيهات محافظ بني سويف، باستمرار متابعة منظومة العمل بالمشروع، الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية غذائية، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة؛ تزامناً مع الدراسة والحاجة إلى توفيره لتلبية الاحتياجات الناجمة عن ذلك، وذلك في إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة؛ لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.