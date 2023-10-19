رئيس الوزراء البريطاني يصل السعودية قادما من إسرائيل

أفاد مصدر دبلوماسي في السفارة البريطانية بالعاصمة السعودية الرياض بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى الرياض مساء اليوم الخميس، قادما من إسرائيل في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم حتى يوم غد الجمعة.



وبدأ سوناك جولته اليوم من تل أبيب التي وصلها في زيارة تضامنية قبل أن يتوجه إلى دول أخرى في المنطقة في محاولة للتوصّل إلى تهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيث التقى اليوم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ولفت بيان أصدره مكتبه إلى أن جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمر يومين وأنه سيؤكد خلالها وجوب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتمكين البريطانيين العالقين في القطاع من مغادرته.



ومن المقرر أن يلتقي سوناك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض مساء اليوم.



وقال سوناك "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ليتحدوا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع."



وقال سوناك "سأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه الجهود".