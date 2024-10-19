«السياحة» تتحدى تداعيات الأحداث الجيوسياسية بافتتاحات جديدة لمشروعات فى سيناء

• محافظ جنوب سيناء: التجلى الأعظم يحول سانت كاترين لوجهة سياحية عالمية..

وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة ذات طبيعة خاصة

• خط سكة حديد يربط القاهرة وشرم الشيخ لخدمة السياحة

أعلن مستثمرو ومسئولو السياحة فى جنوب سيناء ضرورة تجاوز تداعيات الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وذلك بافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات بكل المحافظات، تشمل هذه الافتتاحات مشروعات سياحية وأيضا مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لها.

وأكد مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أننا دائما نستلهم روح أكتوبر فى تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة التى تتم على أرض محافظة جنوب سيناء وتأتى فى مقدمتها الأنشطة السياحية باعتبارها الأبرز والأقدر على جذب الاستثمارات التى تفوق مليارات الدولارات من خلال مشاركة رأس المال المصرى مع رأس المال الأجنبى المتمثل فى شركات الإدارة الفندقية الأجنبية الكبرى التى أصبحت أكثر حرصا على نجاح المنظومة السياحية فى مدن جنوب سيناء بصفة عامة وفى شرم الشيخ حفاظا على استثماراتها التى تتزايد عاما بعد الآخر.

وأوضح المستثمرون أنه رغم الأزمات المستمرة التى عصفت بصناعة السياحة إلا أن السياحة المصرية دائما سرعان ما تتعافى وتسترد قوتها ونشاطها من جديد. مشيرين إلى أن شرم الشيخ ستبقى هى درة السياحة فى الشرق الأوسط عامة وفى منطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص.

وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن المؤشرات المستقبلية لحركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ رغم استمرار تداعيات الأحداث الجيوسياسية التى تعانى منها المنطقة ما زالت مبشرة خلال الفترة القادمة وستشهد ارتفاعا ملحوظا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية فى ضوء الاتفاقات التى يعقدها المستثمرون مع منظمى الرحلات الأجانب فى عدد من الأسواق الهامة.. مشيرا إلى أن المؤشرات الخاصة بالحركة السياحية خلال الموسم الشتوى الحالى جيدة وتؤكد أن مصر على تسير على الطريق الصحيح وتتمتع بالأمن والأمان والاستقرار.

وأشاد نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء باللقاء الذى تم بين الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وجمعية مستثمرى جنوب سيناء مؤكدا أن المحافظ لديه أجندة قوية بتكليفات ومحددات من القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة جميع التحديات وزيادة معدلات النشاط السياحى والإشغال الفندقى.

وأوضح أن محافظ جنوب سيناء لديه قناعة ورؤية واضحة لتكون مدينة شرم الشيخ ذات طبيعة خاصة تنقلها للعالمية.. لافتا إلى أن جميع تحركاته وجولاته تؤكد تواصله المباشر على أرض الواقع لخدمة المواطن السيناوى وكذلك تحقيق طفرة تنموية وسياحية هائلة.

وأوضح أنه طرح خلال اللقاء مدى إمكانية تنفيذ خط سكة حديد يربط بين القاهرة وشرم الشيخ يخدم السياحة وأيضا يكون جزءا منه مخصصا لنقل البضائع ودعا أيضا إلى أهمية سرعة تشغيل مطار سانت كاترين والترويج السياحى للمدينة ببرامج تعتمد على المنتج السياحى المصرى الدينى وكذلك التأكيد على توفير مراكب وسفن تربط بين شرم الشيخ والغردقة لنقل السياحة بين المدينتين.

ومن جانبه أعلن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الافتتاحات للمشروعات القومية وكذا مشروعات البنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات.. مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفريق الهوية البصرية بالجامعة الألمانية بالقاهرة تم خلاله عرض مشروع الهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء عامة ومدينة سانت كاترين خاصة ومشروع التجلى الأوحد والأعظم ضمن استراتيجية التنمية الشاملة لجنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من الهوية البصرية لمدينة سانت كاترين على أن تتماشى مع الطابع التراثى والدينى للمدينة وتساهم فى التسويق السياحى والترويح عالميا للمنتجات البدوية ومشروعات الشباب بمدينة نويبع.

ولفت المحافظ إلى ضرورة أن تراعى التصميمات الإشارة إلى أهمية مشروع التجلى الأعظم والأوحد بسانت كاترين، ووضع المحافظة على منصة الاستدامة بالعالم، والتركيز على دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وريادة الأعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الشباب للمتابعة والاشتراك فى تحقيق وتنفيذ الأهداف المرجوة من مشروع الهوية البصرية.

وأشاد الدكتور خالد مبارك بالدعم المستمر الذى يقدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمشروعات التنمية المستدامة، خاصة مشروعات تطوير موقع «التجلى الأعظم» بمدينة سانت كاترين، وهو ما يعكسه زيارات رئيس مجلس الوزراء الميدانية المستمرة للمحافظة لمتابعة معدلات التنفيذ، وللمشاركة فى مرحلة من أهم مراحل بناء مصر الحديثة.

كما أشاد المحافظ بجهود الوزراء والمسئولين، الذين يقدمون كل الدعم لتحويل المنطقة المقدسة إلى وجهة سياحية عالمية فريدة، فى مجالات السياحة الدينية والبيئية والتاريخية والثقافية، بما ينعكس على تعزيز مكانة مصر بخريطة السياحة العالمية.