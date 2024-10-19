 إصابة مباشرة لمبان في حيفا جراء رشقة صاروخية من لبنان - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2024 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة مباشرة لمبان في حيفا جراء رشقة صاروخية من لبنان

وكالات
نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 11:02 ص | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 11:02 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مباشرة لمبنى في كريات آتا بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان، مشيرة إلى إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا.

كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابات مباشرة لمبان في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان.

هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال إسرائيل، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوردت "الجزيرة" إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل طائرات بدون طيار. وأكدت وقوع أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة بدون طيار.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع تنجح طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان في الوصول إلى عمق إسرائيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك