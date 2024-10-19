إصابة مباشرة لمبان في حيفا جراء رشقة صاروخية من لبنان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مباشرة لمبنى في كريات آتا بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان، مشيرة إلى إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا.

كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابات مباشرة لمبان في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان.

هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال إسرائيل، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوردت "الجزيرة" إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل طائرات بدون طيار. وأكدت وقوع أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة بدون طيار.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع تنجح طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان في الوصول إلى عمق إسرائيل.