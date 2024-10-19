غارات إسرائيلية على بعلبك والضاحية الجنوبية لبيروت

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم السبت، بوقوع دوي انفجارين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن "الطائرات الإسرائيلية تخرق حاجز الصوت في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة إلى استهداف غارة إسرائيلية لمدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان.

وكانت أنباء قد أفادت بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار وبوداي في البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنهم قصفوا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، مضيفا: "استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية برشقة صاروخية"، مشيرا إلى أنهم استهدفوا مستوطنة روش بينا بجنوب شرقي صفد برشقة صاروخية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق برصد إطلاق 150 صاروخا منذ صباح اليوم من لبنان على مناطق في صفد وحيفا.