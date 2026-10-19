 نبيل فهمي من قصر بعبدا: الجامعة العربية تدعم لبنان ومؤسساته الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي من قصر بعبدا: الجامعة العربية تدعم لبنان ومؤسساته الوطنية

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 2:11 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 2:11 م

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين ، الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في قصر بعبدا، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى بيروت منذ توليه مهام منصبه.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث أكد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية للبنان ومؤسساته الوطنية، ومساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. كما شدد على دعم الجامعة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكداً حرص الجامعة على تكثيف تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم لبنان، وتعزيز دوره الفاعل وإسهاماته في مسيرة العمل العربي المشترك.

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