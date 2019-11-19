المرشح الرئاسي الجزائري ميهوبي يتعهد بدعم الاستثمار في الزراعة بديلا للنفط

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تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي اليوم الثلاثاء، بالمدية بإزالة جميع العقبات التي تعترض الاستثمار في الزراعة ودعم هذا القطاع ليكون البديل الأول للنفط.

وقال ميهوبي في تجمع انتخابي اليوم الثلاثاء بولاية المدية إن "النفط الذي شكل المورد الأساسي للبلاد لعقود لن يعمر طويلا، وحان الاوان لكي نتجه نحو بدائل أخرى أولها الزراعة".

واستعرض ميهوبي جملة من الاجراءات التي تعهد بتنفيذها في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وعلى رأسها تحديث القطاع الزراعي من خلال تعميم استخدام التقنيات الحديثة.

وأكد أنه سيعمل على دعم الفلاحين الصغار والذي سيحظون بالأولوية في خطة عمله لاسيما من خلال منحهم قروضا مصغرة بدون فوائد ومستثمرات تناسب قدراتهم ومرافقتهم تقنيا وإداريا.

وتعهد ميهوبي بتشجيع وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية خاصة ما يتعلق بالتخزين والجوانب اللوجستية فضلا عن رفع النسبة التي يحق للمستثمر الاستفادة منها من العائدات بالعملة الصعبة من 20 % حاليا إلى 50%، بهدف الوصول إلى 15 مليون طن من المنتجات الفلاحية القابلة للتصدير.