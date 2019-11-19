سفير بيلاروسيا بالقاهرة: الإعداد لزيارة وزير الصناعة البيلاروسي لمصر الشهر المقبل

صرح سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف بأنه يتم الإعداد حاليا زيارة لوفد أعمال برئاسة بافيل أوتيوبين وزير الصناعة البيلاروسي للقاهرة، الشهر المقبل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف إمكانيات التعاون في منطقة قناة السويس الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم التخطيط حاليا لعقد الاجتماع السابع للجنة التجارة المصرية البيلاروسية المشتركة بداية العام المقبل؛ لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وأضاف سفير بيلاروسيا - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - أنه من المتوقع أن يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة عمل إلى مينسك في فبراير عام 2020، مشيرا إلى أن كلا الجانبين يبحثان عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي، الذي تم تشكيله في الصيف الماضي، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمينسك.

وأفاد بأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وبيلاروسيا يتطور بشكل مستمر، حيث تم تنظيم العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى هذا العام، من أهمها زيارة الرئيس السيسي إلى بيلاروسيا الصيف الماضي، وكذلك انعقاد الاجتماع السادس للجنة التجارة المصرية البيلاروسية المشتركة، والتي أثرت بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد أن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي - في يونيو الماضي - تعد حدثا تاريخيا في العلاقات الثنائية ليس فقط لأنها أول زيارة لزعيم مصري إلى بيلاروسيا، لكن بسبب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل الرئيسين، من بينها برنامج شامل (خارطة الطريق) للتعاون في كافة المجالات، موضحا "نركز جهودنا - الآن - على تنفيذ خارطة الطريق بهدف إقامة مشروعات جديدة وخلق ظروف أكثر ملائمة للتعاون بين دوائر الأعمال".

وأوضح أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 123 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2019، بزيادة تقدر بنحو 56 في المائة عن العام السابق، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لبيلاروسيا بلغت 6ر20 مليون دولار، بينما وصلت الصادرات البيلاروسية لمصر 9ر102 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 75 في المائة .

وقال تيرتنتييف إن مصر تصدر لبيلاروسيا الحضميات والفاكهة والخضروات الطازجة والمجمدة والمعلبة والأدوية والنبات المستخدمة في صناعة العطور والأدوية والشاي والقهوة والمنسوجات والملابس، بينما تستورد مصر من بيلاروسيا المنتجات المعدنية والجرارات والشاحنات والإطارات وأنواع من التكنولوجيا الفائقة والبتروكيماويات ومنتجات الاخشاب، مؤكدا أن الجانبين يعملان على تنويع السلع من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج المشترك،

خاصة الهندسية بهدف زيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

وعن المشروعات المشتركة، قال تيرتنتييف إنه يتم حاليا تنفيذ 20 مشروعا مشتركا في مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتعليم والأمن في مصر، مشيرا إلى إنطلاق مشروع خط تجميع الجرارت في الاسكندرية عام 2017 وخطوط تجميع معدات النقل والبناء والمعدات الزراعية في القاهرة عام 2018 ، ونعمل - حاليا - على التوسع في هذه المشروعات وزيادة المكون المحلي من خلال إقامة شبكة من مراكز المبيعات والخدمات.

وأضاف أن أكاديمية البحث العلمي في مصر تنفذ بعض المشروعات مع نظيرتها البيلاروسية في مجالات مواد نانوية وعلم الوراثة الجزئي وعلوم المعادن والمركبات الجوية المسيرة، فضلا عن تنظيم أول دورة تدريبية في أبريل الماضي للمتخصصين المصريين في مجال تصميم وإنتاج الآثاث في القاهرة، ومن المتوقع عقد دورة تدريبية أخري في مينسك في ديسمبر هذا العام .

وأردف قائلا "إنه تم تأسيس كلية الهندسة المشتركة بين الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية في مينسك ومعهد التبين للدراسات المعدنية بالقاهرة في سبتمبر الماضي"، مشيرا إلى عقد برنامج تدريبي للمصريين لمدة عامين في معهد التبين ثم ثلاث سنوات في الجامعة التنقية الوطنية البيلاروسية، وهي الرائدة في التعليم الهندسي في المنطقة، موضحا أن الحكومة البيلاروسية خصصت - لأول مرة - ثلاث منح للطلاب المصريين للدراسة في الجامعات البيلاروسية عام 2019، ومن المتوقع زيادة هذه المنح العام المقبل.

وأشار إلى أن الجانبين يبحثان إمكانية بدء مشروعات جديدة في مجالات التجارة والاقتصاد والتعاون الصناعي والعلوم والتعليم والرياضة والسياحة، وكذلك التعاون مشروعات صديقة للبيئة مثل توريد ترام وعربات كهربائية إلى مصر، لافتا إلى بيلاروسيا تدرس إمكانية المشاركة في إقامة مشروعات انتاجية مشتركة في المنطقة الصناعية الروسية .

وأكد أن بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع مصر في مجال تطوير الاقتصاد ونظم الدفع المصرفية والأمن السيبراني، مضيفا "إننا على استعداد لمواصلة التعاون الانساني وزيادة المنح التعليمية للطلاب المصريين وإعداد معسكرات تدريب للرياضيين المصريين والبيلاروسيين ودعم التعاون في مجال الثقافة".

وأعرب عن اعتقاده بوجود إمكانيات استثمارية كبيرة في مجالات التنمية الصناعية والزراعة والموارد المائية والتعدين والتشييد والسياحة في محافظات مصر الوسطي والصعيد، بالإضافة إلى محافظة جنوب سيناء، مؤكدا استعداد مينسك للمساعدة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية من خلال نقل التكنولوجيات وتدريب المتخصصين و تطوير تصميم والمشروعات وتوثيقها والإمداد بالمعدات ذات التكنولوجيا الفائقة.

وشدد على ضرورة بذل الجهود لإزالة بعض الحواجز التي مازالت قائمة في التجارة الثنائية، مؤكدا دعم الجانب البيلاروسي للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الاقتصادي في ضوء عضويتها في هذا الاتحاد.

وعن السياحة، قال تيرتنتييف إن مصر أصبحت المقصد السياحي المفضل للسائحين البيلاروسيين الذين بلغ عددهم 213 ألف سائح خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بخمس أضعاف عما كانت عليه عام 2016، وفقا للاحصاءات الرسمية، معربا عن اعتقاده بأن منح السائحين البيلاروسيين التأشيرة فور الوصول إلى جميع الموانئ المصرية سوف يزيد من تدفق السائحين لمصر.

ولفت إلى أن بيلاروسيا تولي اهتماما خاصا بالسائحين المصريين الذين يزورون المصحات والمراكز الصحية في البلاد، وقال "ندرس بجدية إمكانية الترويج للسياحة الإسلامية".