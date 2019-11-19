الكويت تهزم نيبال بهدف نظيف في التصفيات الآسيوية

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انتزع المنتخب الكويتي لكرة القدم فوزًا صعبًا من مضيفه منتخب نيبال 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في الصين وكأس العالم 2022 في قطر.

ويدين المنتخب الكويتي بالفضل في هذا الفوز للاعب بدر المطوع الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد نيبال عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم أيضا المنتخب الأردني مع نظيره التايواني.