الأردن واليابان يبحثان الأوضاع في المنطقة وآليات التعاون في الحرب على الإرهاب

بحث رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لليابان، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جملة من الملفات على رأسها القضية الفلسطينية وتشارك البلدين في دعم حل الدولتين، وكذلك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وملف الحرب على الإرهاب وآليات التعاون بين البلدين في هذا الإطار.

وأكد الطراونة - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عمق العلاقات الأردنية اليابانية، معربا عن تقدير الأردن لليابان على ما قدمته من دعم ومساعدات للمملكة في مجالات التنمية ورعاية اللاجئين السوريين، وكذلك موقفها من دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودفعها المستمر باتجاه حل الدولتين كخيار ضامن لأمن واستقرار المنطقة وتتحقق معه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعا الطراونة إلى تسريع وصول الدفعة الثانية البالغة (100) مليون دولار من قرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة)، مشيراً إلى حجم الأعباء التي يواجهها الاقتصاد الأردني جراء الظروف المحيطة وأزمات اللجوء المتعاقبة وآخرها اللجوء السوري.

من جهته، أعرب شينزو آبي عن تقدير بلاده لدور الأردن لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب، مؤكدا التزام اليابان بما تعهدت به خلال (مؤتمر لندن) باستكمال الدفعة الثانية من قرض التنمية والسياسة والبالغ 100 مليون دولار، من أصل (300) مليون دولار، كان قد وصل منها الدفعة الأولى في أيار الماضي، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات اليابانية في الأردن، أوضح رئيس الوزراء الياباني أن هناك 19 شركة يابانية تعمل حاليا في الأردن، مشيرا إلى رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمارات بالأردن، داعيا إلى شرح الفرص والبيئة الاستثمارية الأردنية من خلال منتدى يقام لرجال الأعمال يقام في طوكيو.