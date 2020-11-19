 مصدر أمني عراقي: إصابة 4 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي تكريت - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي: إصابة 4 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي تكريت

د ب أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 2:16 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 2:16 ص

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء، بإصابة أربعة من عناصر الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي تكريت /170 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش هاجمت قبل منتصف الليل مواقع للقوات الأمنية العراقية في منطقة يثرب قرب قضاء بلد ودارت إشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة استمرت نحو ساعة".

وأضاف أن "قوة من الشرطة كانت متجهة لتعزيز القوات المشتبِكة مع عناصر داعش تعرضت لانفجار عبوة ناسفة مما أدى إلى تدمير العجلة وإصابة أربعة من عناصر الشرطة كانوا على متنها، مشيرا إلى أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بمجمع للمياه الصالحة للشرب يغذي المنطقة".

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