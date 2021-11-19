ليبيا: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23 مرشحا

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى 23 مرشحا بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي نشرتها مساء اليوم الجمعة.

وترشح 19 من مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، و3 من بنغازي، ومرشح واحد من مكتب سبها.

وستستمر المفوضية في استلام طلبات الترشح للرئاسة حتى يوم 22 من نوفمبر الحالي، فيما سيقفل باب الترشح للانتخابات النيابية في السابع من ديسمبر القادم، والتي وصل عدد المرشحين فيها إلى 1231 مرشحا موزعين على 13 دائرة انتخابية.

وفي ذات السياق، فاق عدد من استلموا بطاقاتهم الانتخابية 2ر1 مليون مليون ناخب من أصل 8ر2 مليون مسجل لدى المفوضية التي زادت اليوم من ساعات العمل في مراكز توزيع البطاقات، بسبب تزايد الإقبال على استلام البطاقات الذي سيستمر بدوره إلى يوم 28 من نوفمبر الحالي.

وأفادت المفوضية أن قبول ملفات كل المترشحين يُعد قبولاً مبدئياً، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، من أجل الفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون تمهيدا لإعلان القوائم الأولية.