أحمد فهمي: تعليقاتي على السوشيال ميديا رد فعل

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قال الفنان أحمد فهمي، إنّ الفنان يربح ويخسر فقط من خلال أعماله وليس تعامله مع الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "أنا عمري ما شتمت وكنت أنا اللي بهاجم أو بأغلط.. أنا على طول رد فعل"، وذلك ردًا على سؤاله عن مدى خسارته للجمهور على السوشيال ميديا بسبب ردوده التي وصفتها مقدمة البرنامج بأنها خارجة.

وأشار إلى أنّ الفنان إذا اهتم بشكل زائد عن الحد بالسوشيال ميديا فإن الأمر سينال من تركيزه.

وأوضح أنه يتعامل مع السوشيال ميديا بالشكل الذي يحقق له مكاسب، ويكون غير مصطنع أو مفتعل.

وتابع: "فيه جزء في شخصيتي مقدرش أوعد حد إني هاغيره.. إني أكون فييك أو أخبي حاجة.. أنا الوحيد اللي باتكلم بمنتهى الصراحة".