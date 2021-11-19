قائد الجيش اللبناني يشهد مناورة بالذخيرة الحية خلال زيارة لفوج قوات خاصة

شهد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تعرض وحدة عسكرية لكمين مسلح، وذلك خلال تفقده اليوم لقيادة فوج المغاوير (القوات الخاصة) في روميه بمحافظة جبل لبنان.

وخلال الزيارة، تفقد العماد جوزاف عون أقسام الفوج واطلع على سير العمل فيه، كما اجتمع بالضباط والعسكريين واطلع على أوضاعهم ثمّ استمع إلى ايجاز من قائد الفوج عن مهماته.

وقال قائد الجيش اللبناني، في كلمة للعسكريين إن لبنان يمر بظروف صعبة ومعقدة، مؤكدا أن العسكريين يتعاملون معها بحرفية وشجاعة وانضباط وحكمة، وينقذون بذلك الوطن من الفتن.

وهنأ العماد عون العسكريين بعيد الاستقلال، مؤكدا أنه بفضل جهودهم وتضحياتهم يحمون الاستقلال معبرا عن ثقته في قدرة العسكريين في اجتياز هذه المرحلة رغم كل التحديات، مشددا على أن الشعب اللبناني يثق بهم ويفتخر بأدائهم كما يشيد المجتمع الدولي بإنجازاتهم.

وأكد سعيه للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تضغط على العسكريين، وتوفير الخدمات الأساسية التي تحافظ على كرامتهم وكرامة عائلاتهم وأبرزها العلاج والنقل.