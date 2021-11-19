البيئة: الدولة تبنت منظومة اقتصادية لمواجهة السحابة السوداء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ السحابة السوداء (ظاهرة حرق قش الأرز) مثّلت مشكلة عانت منها الدولة لفترات طويلة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الدكتور ضياء رشوان على قناة "etc"، مساء الجمعة، أنّ السحابة السوداء كانت تؤثر على المواطن بشكل مباشر، لافتة إلى أنّ الدولة تبنت منظومة اقتصادية لمواجهة هذه الظاهرة، استندت إلى جمع قش الأرز وبيعه كأعلاف أو أسمدة، وعدم حرقه.



وأوضحت أنّ إجراء الحرق للمخلفات سواء الزراعية أو البلدية فإنّها تُصدر انبعاثات وملوثات، ما يؤدي إلى تلوث الهواء وزيادة حدة آثار تغير المناخ وزيادة الاحتباس الحراري.



وأشارت إلى أنّه تم إجراء ربط كامل للمصانع لا سيّما كثيفة التلوث، على الشبكة القومية لرصد تعديها الحدود حال حدوث ذلك، فضلًا عن إجراء كشف عن عوادم السيارات، ولفتت إلى المبادرة الرئاسية المعنية بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



وأكّدت الوزيرة، أنّ الدولة تشارك عالميًا في التزاماتها في اتفاق المناخ، على الرغم من أنّ انبعاثاتها ليست السبب فيما يحدث في العالم.