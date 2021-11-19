محافظ الإسكندرية: إزالة 16 وحدة خشبية متهالكة من الشواطئ

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، اليوم الجمعة ، إزالة 16 وحدة خشبية متهالكة من الشواطئ بداية من المنتزه تمهيدا لتصميم نموذج موحد للوحدات الشاطئية.

كلف الشريف ، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالبدء في إزالة المنشآت والوحدات الشاطئية الخشبية المتهالكة من جميع شواطئ الإسكندرية والتى تسئ للمظهر الجمالي والحضاري لكورنيش المدينة، وذلك تمهيدا لتصميم وإعتماد نموذج موحد لتلك الوحدات الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية ، ويأتي هذا تنفيذا لمبادرة تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي التي أطلقها المحافظ أمس تحت شعار "عروس البحر من تاني" و إتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

وأكد المحافظ أن مبادرة تجميل الإسكندرية تشمل جميع أنحاء المدينة وليس الكورنيش والشوارع الرئيسية فحسب، مشيرا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة يعملوا على مدار 24 ساعة لانجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها لتعود الاسكندرية الى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، أنه تم اليوم البدء في إزالة الوحدات والمنشآت الخشبية المتهالكة المسيئة للمظهر الجمالي والحضاري لشواطئ المدينة؛ حيث تمت ازالة (16 وحدة خشبية متهالكة) خلال الحملة التي تمت اليوم على الشواطئ بداية من المنتزه باتجاه حي شرق ،تمهيداً لتصميم وإعتماد نموذج موحد لجميع المنشآت الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.