قطاع المتاحف يحتفل باليوم العالمي للرجل تحت عنوان «بصمات رجال في تاريخ مصر»

احتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، باليوم العالمي للرجل، والذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام؛ بهدف تقدير الرجال والاحتفاء بهم لما يقدمونه من إنجازات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية.

وذكر قطاع المتاحف، أن بناء الرجال هو بناء لعقول مستنيرة تساهم في تغيير مجرى التاريخ، وعلى مدار تاريخ مصر ظهر رجال عظماء كان لهم كبير الأثر في كتابة تاريخها، واستطاعوا أن تكون لهم بصمة كبيرة في رسم تاريخ مصر نذكر منهم:

الملك تحتمس الثالث (صانع أقدم إمبراطورية في التاريخ)

مؤسس الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة والتي وصلت حدودها إلى نهر الفرات وسوريا شرقًا وإلى ليبيا غربًا وإلى سواحل فينيقيا وقبرص شمالًا وإلى منابع النيل جنوبًا. أهتم بالجيش المصري وجعله نظاميًا وزوده بالفرسان والعربات الحربية.

الإسكندر الأكبر (أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ)

دق أبواب مصر عام 332 ق.م وهزم الفرس فاستقبله أهلها كمحرر منتصر وأطلق على نفسه ابن آمون رع لكي يكون مبجلاً ويكتسب احترام المصريين، وأسس باسمه مدينة الإسكندرية.

صلاح الدين الأيوبي (مؤسس الدولة الأيوبية وقاهر الصليبيين)

أهم وأعظم القادة العسكريين أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز واليمن. قاد صلاح الدين عدّة حملات ومعارك ضد الصليبيين، ولُقب بالسلطان الناصر صلاح الدين.

محمد على باشا (مؤسس مصر الحديثة)

يعتبر أول حاكم يختاره الشعب المصري بنفسه، نجح في إدخال مصر عصر النهضة الحديثة، وشهد عهده استقرارًا وتقدمًا ونهضة في جميع النواحي الاجتماعية والتعليمية والصناعية والعسكرية، حكمت أسرته من بعده مصر لمدة تقارب 150 عام.

طلعت حرب (رائد النهضة الصناعية والاقتصادية في مصر)

مؤسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له فقد عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية. فترجع نهضة مصر المعاصرة في جزء كبير منها إلى تلك العبقرية والإرادة الصامدة والنظرة بعيدة المدى لطلعت حرب.