إزالة 165 تعديا خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين جميع أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.



واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.



وتمكنت الوحدات المحلية، من إزالة 165 تعديا على الأراضي الزراعية على مدار الـ3 أيام الماضية، وجرت إزالة 67 تعديا بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى: "الحسينية – بني صامت – أبوجرج - شلقام"، بمركز بني مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.



وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث جرت إزالة 59 تعديا على الأراضي الزراعية بقرى: "منقطين – أسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد"، حتى سطح الأرض، وتحرير محاضر للمخالفين.



وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز: "المنيا – مطاي – ملوي"، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وجرت إزالة 39 تعديا منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا وحي جنوب المدينة، و17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي، وإيقاف 3 حالات بناء دون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، والتعامل الفوري والإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.