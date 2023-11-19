أكاديمية الفنون تطلق النسخة الثانية من مسابقة سينما الموبيل

أطلقت أكاديمية الفنون، النسخة الثانية من مسابقة "سينما الموبيل"، والتي تقام برعاية من الدكتور غادة جبارة رئيس الأكاديمية، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.



وتتناول المسابقة قضية التنمر، حيث تأتي هذا العام في إطار مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية في فعاليات حملة الـ"16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تقام سنويا برعاية المجلس القومي للمرأة.



وحددت الوحدة، شروط المشاركة في المسابقة وهي أن يتم تصوير الفيلم بالتليفون المحمول، وألا تزيد مدة الفيلم عن 3 دقائق، على أن تسلم الأعمال في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2023.