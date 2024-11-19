الحوثيون يستهدفون سفينة بالبحر الأحمر بصواريخ باليستية وبحرية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان ، أنهم استهدفوا السفية "أناضولو إس" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة"، مؤكدا إصابة السفينة بدقة، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وذكر البيان أن "استهداف السفينة جاء لعدم استجابتها لتحذيراتنا ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكدت الجماعة استمرارها في "فرض الحصار البحري" على الكيان واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه.