منتخب المجر يعطل انتصارات ألمانيا في دوري أمم أوروبا

سجل منتخب المجر هدفا في الثواني الأخيرة ليفرض التعادل على ضيفه ألمانيا بنتيجة 1-1 في ختام منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، اليوم الثلاثاء.

وسجل فيليكس نيميشا هدف ألمانيا الوحيد في الدقيقة 76 من المباراة التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

وكان منتخب المجر الأكثر خطورة في الشوط الأول حيث تصدى الحارس الألماني ألكسندر نوبل لفرصتين محققتين أمام رولاند شالاي وزولت ناجي، لتنتهي أول 45 دقيقة بشباك نظيفة.

وتحسن أداء الألمان في الشوط الثاني، وهددوا مرمى المجر بأكثر من فرصة لروبن جوسينس وسيرجي جنابري، وألغى الحكم هدفا سجله يوليان براندت في الدقيقة 60 بداعي التسلل، كما سدد كاي هافيرتز كرة في القائم بالدقيقة 63 قبل أن يسجل نيمشا الهدف الوحيد.

وكان نوبل يقظا في التصدي لكرة بارناباس فارجا أخطر فرص المجر، قبل أن يحرز دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول الإنجليزي هدف التعادل للمجر في الدقيقة 99 بعد لمسة يد ضد المدافع الألماني روبن كوخ.

وأوقف هذا التعادل سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للألمان الذين يتربعون على قمة المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما بقى رصيد المجر 6 نقاط في المركز الثالث.

وكان المنتخب الألماني تأهل لدور الثمانية الذي سيقام في مارس المقبل حيث سيلاقي أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في التصنيف الأول وهي كرواتيا أو إيطاليا أو الدنمارك.

أما منتخب المجر سيخوض ملحق البقاء في المستوى الأول مع الفرق التي احتلت المركز الثاني بالمستوى الثاني وهي أوكرانيا أو اليونان أو النمسا أو تركيا.