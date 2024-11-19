إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية

• متحدث باسم الخارجية الإيرانية: العقوبات غير مبررة وتتعارض مع القانون الدولي

رفضت إيران العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والتي تستهدف سفناً وموانئ تستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتكنولوجيا ومكونات ذات صلة صنعتها إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي مساء أمس: "العقوبات المفروضة على إيران غير مبررة و تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا "- حسب وكالة رويترز.

وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة سفناً وموانئ تستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتكنولوجيا ومكونات ذات صلة صنعتها إيران، وتتضمن العقوبات حظر أية معاملة مع الموانئ التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات.

وأضاف بقائي: "الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض سلسلة عقوبات استهدفت خطوط النقل الرسمية الإيرانية، وذلك على خلفية دور طهران في دعم روسيا بحربها على أوكرانيا".

وفرضت بريطانيا عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، الناقل الوطني، وعلى الأسطول البحري لخطوط الشحن لإيران "إيريسل"، وقالت إن الإجراء يأتي رداً على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.