مصطفى شوبير أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة بوتسوانا، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا،وتملك بوتسوانا 7 نقاط في المركز الثاني وفي حال تعادلها مع مصر ستضمن التأهل بينما تعني هزيمتها أمام مصر تجدد آمال موريتانيا والرأس الأخضر، ولكل منهما 4 نقاط، في حال فوز إحداهما على الأخرى بعد النظر في نتائج المواجهات المباشرة.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل