ضحية حادث الاغتصاب الجماعي في فرنسا تتحدث عن محاكمة جبانة

انتقدت ضحية حادث الاغتصاب الجماعي جيزيل بيليكو بشدة شهادة عدد من المتهمين في المحاكمة المتعلقة بعدد من جرائم الاغتصاب في جنوب فرنسا.

وقالت بيليكو في آخر أقوالها قبل بدء المرافعات الختامية" هذه محاكمة جبانة".

وأضافت أنها سمعت أمورا غير مقبولة، لا يمكن لأي شخص تحمل سماعها.

ويشار إلى أن 51 رجلا يمثلون للمحاكمة. ويتردد أن المتهم الرئيسي، زوج بيليكو حين ذاك، قام بتخديرها والاعتداء عليها لنحو عشرة أعوام. كما يقال إنه ترك أشخاصا غرباء يقوموا باغتصابها وهي فاقدة الوعي.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لفترة تصل إلى 20 عاما. وتعتقد بيلكو، وهي في السبعينيات من عمرها الآن، أنها تعرضت للاغتصاب نحو 200 مرة.

وقالت بيليكو " لقد كان صعبا للغاية بالنسبة لي عندما قيل أن اغتصاب مدام بيليكو كان عمليا مسألة تافهة". وأضافت أنه على المجتمع الاعتراف بأن الأمر ذكوري. وأوضحت " نحن نقلل من مسألة الاغتصاب".

ومن المقرر أن يقدم محامو بيليكو غدا الأربعاء مرافعاتهم الختامية في المحاكمة، التي بدأت في سبتمبر الماضي. وسيقدم الادعاء مرافعاته الأسبوع المقبل، ومن المقرر صدور حكم منتصف ديسمبر المقبل.