تقرير: وصول المبعوث الأمريكي لإسرائيل يعتمد على التطورات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم لم يتلقوا تأكيدًا بوصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان عاموس هوكشتاين لإسرائيل غدًا، وقالوا إن هذا يعتمد على التطورات في لبنان.

وقال هوكشتاين، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مشيرًا إلى أن قرار التوصل إلى وقف إطلاق النار أصبح "في متناول أيدينا"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وجاءت تصريحات هوكشتاين عقب اجتماع استمر قرابة ساعتين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعد يوم من تقديم بيروت ردًا مكتوبًا على مقترح الهدنة الأمريكي بين حزب الله وإسرائيل.

وفي تصريح بعد لقائه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء استمر قرابة الساعتين، أشار هوكشتاين إلى أنه "منذ زيارتي الأخيرة إلى بيروت، أجرينا نقاشًا جادًا في لبنان وإسرائيل، واليوم كان لدينا لقاء بناء جدًا مع بري وأجرينا نقاشات لتضييق الفجوات الموجودة منذ أسابيع"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأعلن أنه عاد إلى بيروت لأن "أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية هذا النزاع وهذه لحظة اتخاذ القرارات، وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن هذا الأمر يبقى بيد الأفرقاء"، مؤكدًا أن "هذا الحل قريب، والنافذة مفتوحة الآن، ونحن أمام فرصة حقيقية وجادة لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أنا ملتزم بالقيام بكل ما في وسعي مع حكومتي لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع".