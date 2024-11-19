أسطورة كولومبيا: من التجرؤ المقارنة بين يامال وميسي

يرى أسطورة التدريب في كولومبيا فرانسيسكو "باتشو" ماتورانا، أنه "سيكون من التجرؤ" حاليا مقارنة النجم الإسباني الواعد لامين يامال بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ماتورانا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية اليوم الثلاثاء على هامش إحدى الفعاليات في مدينة بيلباو الإسبانية: "أين اكتسب بيليه ومارادونا وميسي شهرتهم...؟ جميعهم في كأس العالم".

وتابع: "لا يمكن أن تصبح مشهورا في مباراة عادية، يجب أن تكون مشهورا في المونديال".

وأضاف صاحب ال75 عاما: "من السهل جدا تتويج أحد الأشخاص عندما لا يقدم أي شيء، ولكن مسيرة كرة القدم ليست كذلك".

وأكد: "كأس العالم بمثابة طريق رائع. ميسي ومارادونا وجايرزينيو وبيليه، ورونالدينيو. أي نجم لم يلعب المونديال؟ عندما يلعب لامين يامال كأس العالم، فمن الممكن مقارنته بأسماء من هذا الحجم".

ويمتلك ماتورانا مسيرة تدريبية رائعة وطويلة، حيث أشرف على تدريب العديد من الأندية والمنتخبات على مدار مسيرة بدأت منذ 1986، أبرزها كولومبيا وكوستاريكا وبيرو وأتلتيكو مدريد الإسباني والهلال والنصر السعوديين.

كما تحدث ماتورانا عن نجم منتخب فرنسا وريال مدريد، كيليان مبابي، حيث أكد أنه قدم بالفعل ما يثبت أنه لاعب كبير، حتى قبل الانتقال للميرينجي، حيث قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في 2018، رغم أن عمره لم يتجاوز حينها 18 عاما.

وحول الفترة الطيبة التي يمر بها منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، أكد أنه "من الممكن أن تفوز بمباراة مصادفة، ولكن ليس ببطولة"، معتبرا أن مفتاح نجاح "الماتادور" يكمن في أن "العمل الخاص بتنشئة اللاعبين الصغار يتم بشكل جيد جدا".

وأوضح: "كرة القدم تعتمد على كيفية تحريك اللاعب، وكيفية ترجمة طريقة اللعب، وامتلاك الذكاء الكافي. هؤلاء الصغار لم يصبحوا كذلك بين عشية وضحاها، الأمر يتعلق بكيفية تنشئتهم، ويجب تقييم هذا الأمر جيدا".