البابا تواضروس: نشكر ربنا على السلام في بلادنا حتى لو فيه أزمة اقتصادية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن المصريين يشكرون الله على السلام الذي تنعم به البلاد حتى لو كانت تمر بأزمة اقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليومين دول» الذي يذاع عبر أثير راديو النيل وإذاعة نغم إف إم، اليوم الاثنين، أن الأزمة الاقتصادية موجودة في كل دول العالم بسبب الحروب والصراعات القائمة.

وأشار إلى أن مصر بحدودها ومساحتها تحيا في سلام واستقرار، رغم أن الصراعات تندلع من كل الاتجاهات، وخصّ بالذكر الحرب الأهلية في السودان الذي يتوقع شعبه أن تستمر الحرب لعشر سنوات.

وتابع: «النعمة الكبيرة اللي ربنا أعطاها لنا حتى لو هناكل عيش وملح هي نعمة السلام والاستقرار.. هذه النعمة لا يمكن أن تُقدَّر بأي قيمة مالية».

ونوه بأن مصر يُطلق عليها دولة الأمن والسلام والاستقرار، بفضل جهود كل المخلصين فيها.



