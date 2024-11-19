 تجمهر 42 ألف شخص أمام برلمان نيوزيلندا دعما لحقوق الماوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تجمهر 42 ألف شخص أمام برلمان نيوزيلندا دعما لحقوق الماوري

ولينجتون ـ أ ب
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 9:50 ص

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة النيوزيلندية، ولينجتون، اليوم الثلاثاء، حيث كان تجمع الأفراد الذين رفعوا الأعلام، أشبه بمهرجان أو باستعراض وليس احتجاجا.

وتجمع الحشد للإعتراض على قانون من شأنه إعادة تشكيل معاهدة تأسيس المقاطعة بين سكان الماوري الأصليين والتاج البريطاني. ولكن الأمر بالنسبة للكثيرين، كان يتعلق بشيء أكبر من ذلك، وهو: الاحتفاء باللغة والهوية الأصلية، التي يكاد يكون الاستعمار قد دمرها ذات يوم.

وقالت واحدة من المتظاهرين، وتدعى شانيل بوب، بينما تنتظر انطلاق المسيرة: "إننا نناضل فقط من أجل الحقوق التي ناضل من أجلها أسلافنا"، مضيفة: "نحن نناضل من أجل أطفالنا، ومن أجل أحفادنا، حتى يتمكنوا من أن يحصلوا على ما لم نتمكن نحن من الحصول عليه".

وقالت الشرطة إن هناك 42 ألف شخص حاولوا التجمهر داخل أرض البرلمان، وأن بعضهم تدفق إلى الشوارع المحيطة. وتأتي المظاهرة، التي يرجح أن تكون أكبر احتجاج على الإطلاق تشهده البلاد لدعم حقوق الماوري، في تتبع تقليدي طويل للمسيرات السلمية التي جرت على طول البلاد، والتي شكلت نقاط تحول في قصة الأمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك