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تدخل المحاكمة المتعلقة بقضية اغتصاب جماعي بمدينة افينون بجنوب فرنسا مرحلة جديدة، حيث من المتوقع أن تبدأ المرافعات الختامية هذا الأسبوع.

وقد يبدأ محامي الضحية طرح مطالبه اليوم الثلاثاء. ومن الممكن أيضا أن يبدأ البيان الختامي للادعاء هذا الأسبوع.

ويمثل 51 رجل للمحاكمة في هذه القضية.

ويتردد أن المتهم الرئيسي قام بتخدير زوجته حين ذاك جيزيل بيليكو ، مرارا وتكرارا على مدار 10 أعوام، وقام بالاعتداء عليها وترك أشخاصا يقومون باغتصابها وهو يشاهدهم.

ويواجه المتهم الرئيسي والـ50 متهما الآخرين عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

وأصابت المحاكمة، التي بدأت منذ سبتمبر الماضي، فرنسا بالصدمة، وأشعلت جدلا بشأن التشريع الجنائي المتعلق بالعنف الجنسي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما قبل فترة قصيرة من احتفالات عيد الميلاد.