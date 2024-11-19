محافظ المنيا يشهد توزيع 10 أكشاك على الأسر الأولى بالرعاية في أبو قرقاص وملوي

أشاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي بتسليم مشاريع التمكين الاقتصادي لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يأتي ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة سحر العيون في قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص لتوزيع 10 أكشاك على الأسر الأولى بالرعاية بقرى "اتليدم، ومنشية النصر، والسنبلاوين، والمحرص، وتنده" بمركزي أبو قرقاص وملوي.

ولفت كدوانى، إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن الاحتفالية جاءت بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة، بالإضافة الى إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأوضح بخيت، أن الاحتفالية تضمنت توزيع 10 أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الكشك الواحد 65 ألف جنيه، مؤكدًا أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة، وفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.