مدرب الفتح السعودي: علينا التحلي بالتركيز أمام الحزم

شدد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي على صعوبة المباراة المقررة أمام الحزم غدا الجمعة في المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، مؤكدا ضرورة التحلي بأعلى درجات التركيز.

ويحتل الفتح المركز السادس عشر الأخير في الدوري برصيد خمس نقاط، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد مقابل ثماني هزائم وتعادلين، بينما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وقال فيريرا في تصريحاته للصحفيين والتي نشرها نادي الفتح اليوم الخميس "الجميع يقدم عطاء وجدية كبيرين لتحقيق الانتصار الذي يشكل هاجسا للحاق بالمنافسين، ولا زالت الفرصة سانحة لذلك، مواجهة الغد ستكون صعبة وقوية وذلك لأن الفريقين قادمين من خسارة وهذا سيؤثر بشكل كبير على مجريات المباراة".

وأضاف :"لاعبونا لابد أن يكونوا في غاية التركيز خلال اللقاء دون النظر لمركز الفريق، الفتح يلعب في أرضه وبين جماهيره بعد عدة جولات ماضية لعب فيها خارج الأحساء، وبالتأكيد فإن عامل الأرض سيكون له تأثيره الخاص على أجواء المباراة، عانينا من التنقلات للعب خارج الأرض وبالطبع سيكون سلاحنا الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية".