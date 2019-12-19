السعودية تبدأ محاكمة متهمين بالاعتداء على فرقة استعراضية بـ«موسم الرياض»

عقدت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة اليوم الخميس، الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية الاسبانية المشاركة في موسم الرياض.

وقالت المحكمة الجزائية ، في بيان لها اليوم ، إنه "تم عرض الدعوى على المتهمين، وتوكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل".

ووجهت المحكمة الجزائية للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها" التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم القاعدة في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال".

ووجهت المحكمة للمتهم الثاني "تهمة التستر على الإرهابي وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية".

وكانت شرطة منطقة الرياض في السعودية كشفت في 12 نوفمبر الماضي، هوية منفذ عملية الاعتداء على أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله.

وأوضحت، في بيان، أن الشرطة باشرت حالة اعتداء على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية للطعن خلال تقديمهم عرضًا حيًا على مسرح حديقة الملك عبدالله في حي الملز بالرياض.

وأكدت أنه تمت السيطرة على الجاني وألقي القبض عليه، إذ تبين أنه مقيم يمني يبلغ من العمر 33 عامًا وضبط بحوزته السكين .