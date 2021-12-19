الرئيس التونسي يهنئ نظيره الجزائري بالفوز ببطولة كأس العرب 2021

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم السبت اتصالا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون لتهنئته بمناسبة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم ببطولة كأس العرب لسنة 2021.

وأشار سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية- إلى أن أهم الصور التي التقطها ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية.