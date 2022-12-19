خبير تكنولوجيا معلومات: يوجد 15 ألف لعبة بتطبيقات القمار الالكتروني

أكد المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا معلومات، أن تطبيقات القمار الالكتروني منتشرة بشكل كبير بين الأطفال والشباب وتضم مجموعة من الألعاب المنتشرة على الانترنت بأكثر من 15 ألف لعبة لايف وبها أكثر من ألف حدث موجود على هذه المواقع.

وأوضح أحمد طارق، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تطبيقات القمار الالكتروني تعتمد على أمرين الأول العامل العاطفي عند الكبار والطمع، والثاني عامل ملف التكنولوجيا مع الأطفال ولابد توعية الناس منهم خاصة التكنولوجيا عند الاطفال.

وتابع: "الشخص المشارك يقدر يخش ويلعب القمار الإلكتروني بـ15 جنيه ودي أقل حاجة ويقدر يدفع الفلوس من خلال شركات الاتصالات في مصر، ويدفع الفلوس من خلال هذه الالعاب وتقدر تدفع بالخدمات المعروفة كاش وفيزا".