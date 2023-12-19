وسائل إعلام رسمية: مقتل 116 شخصا جراء زلزال قوي في الصين

قتل ما لا يقل عن 116 شخصا؛ جراء زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتم الإبلاغ في البداية عن إصابة 220 شخصا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين، وفقا لوكالة شينخوا الرسمية.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ذكرت أن قوة الهزة تبلغ 5.9 درجة، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 1159 من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش).

وقتل ما لا يقل عن 100 شخص في مقاطعة جيشيشان في قانسو، وكانت مقاطعة تشينجهاي المجاورة قد أعلنت في البداية عن تسجيل 11 حالة وفاة.

ولا تزال أعمال الإنقاذ تتواصل في المناطق المتضررة.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الزلزال ألحق أضرارا بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى في منطقة جيششان.

وانقطعت الكهرباء وإمدادات المياه عن عدة قرى.

ومنعت هيئة السكك الحديدية القطارات من السفر عبر المنطقة.

وبثت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، صورا لأشخاص خرجوا من منازلهم إلى الشوارع رغم درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء.

وعرض التلفزيون الحكومي، لقطات لفرق الإنقاذ اثناء البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وفي عام 2008، تسبب زلزال بقوة 7.9 درجة ضرب مقاطعة ونتشوان في جنوب غربي الصين في مقتل حوالي 87 ألف شخص.