قيادي بحماس: إسرائيل مستعدة لقتل كل محتجز لدى المقاومة لعدم الدخول في صفقة تبادل

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن «الوحدة الوطنية الفلسطينية ممر إجباري لتحقيق أهداف الشعب»، مشددًا على أهمية وقف العدوان والحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال على غزة.

ودعا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى والدول العربية إلى بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.

وعن آخر تطورات مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ذكر أن «الإدارة الأمريكية والقيادة الإسرائيلية تتعمدان خداع الجمهور الإسرائيلي».

وأضاف: «القيادة الإسرائيلية تظهر أن هناك مفاوضات وحوارات وأمور خلف الكواليس، لكن هذا غير صحيح، بل هم مستمرون في الحرب والعدوان على قطاع غزة.. لا مفاوضات أو محادثات أو عروض يمكن أن نتحدث عنها».

وأشار إلى أن «ما تروجه الإدارة الإسرائيلية لجمهورها بشأن المضي في عملية تحرير المحتجزين غير صحيح البتة»، قائلًا إن «جنود الاحتلال لديهم تعليمات بقتل الأسرى».

ولفت إلى أن «إسرائيل على استعداد لقتل كل محتجز لدى المقاومة، لعدم الدخول في صفقة تبادل تؤدي إلى وقف العدوان، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال».