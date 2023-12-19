بلومبيرج: القبة الحديدية عاجزة أمام المسيرات رخيصة الثمن للمقاومة

سلط تقرير لموقع بلومبيرج، الضوء على إحد إخفاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي حين أصبحت القبة الحديدية التي تتكلف مليارات الدولارات، عاجزة أمام درونز المقاومة الخاصة بالهواة والمتداولة عبر أسواق الإنترنت، إذ لم توقف القبة الحديدية مسيرات المقاومة التي افتتحت ومهدت لهجوم الـ7 من أكتوبر الذي قتل 1200 مستوطن إسرائيلي.

وأوضح تقرير بلومبيرج، أن درونز المقاومة هي نوع معدل من طائرات DJI الصينية التي تباع عبر الإنترنت بـ6500 دولار لأغراض التصوير.

ونقل التقرير عن الباحث بمعهد الدراسات الأمنية الإسرائيلية إيرون عنتيبي، أن المسيرات تتيح رماية دقيقة للذخيرة لم يكن أحد قادر عليها غير الجيوش ذات الإمكانيات المتطورة قبل سنوات، ولكنها الآن بوجود المسيرات الرخيصة أصبح المرأ بحاجة لعقلية مناسبة لتحقيق الهدف بالطائرات المسيرة.

وأوضح مركز سنتريك المختص بالدفاعات المضادة للطائرات المسيرة، أنه قبيل 7 أكتوبر لم يتواجد سوى نظام دفاعي وحيد مضاد للدرونز ولم يكن دخل الخدمة الفعلية بعد.

وأضاف المركز أنه خلال الحرب البرية الحالية تم تزويد كل سرية إسرائيلية بوحدة من النظام المضاد للدرونز، لكن لم يوضح المركز مدى فعالية النظام في صد الطائرات المسيرة.