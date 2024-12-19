إيران تستنكر للهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في اليمن

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية في اليمن.

وقال في بيان نقلته وكالة مهر الإيرانية أن: الهجمات التي استهدفت محطة توليد الكهرباء في صنعاء، ومستودعات الوقود في رأس عيسى، وميناء الحديدة، تُعد عملاً عدوانياً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وقال بقائي "هذه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل تتم بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن شريكة في هذه الانتهاكات والجرائم".

ودعا بقائي المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى تحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومحاكمة ومعاقبة إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي ينص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة جرائم العدوان وجرائم الحرب.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم عن شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، زاعماً أن نظام الحوثي نفذ هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح.



