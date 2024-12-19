وزير الدفاع الإسرائيلي: يد إسرائيل ستصل لقادة الحوثيين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن يد إسرائيل "الطولى" ستصل إلى قادة الحوثيين في اليمن.

وأضاف كاتس، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد حذرت قادة الحوثيين من أن يد إسرائيل الطولى ستصل إليهم، وكل من سيرفع يده ضد إسرائيل ستقطع". وتابع: "سنضرب بكل قوة ولن نسمح بتهديد إسرائيل"

كانت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب اليمن شهدت سلسلة غارات إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمال العاصمة، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة اكس صباح اليوم إنه " بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية سلسلة غارات طالت أهدافاً عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.