أبو مازن: أمريكا تمنع وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن السلطة الفلسطينية طالبت منذ اليوم الأول للحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه أن «وقف إطلاق النار في غزة لم يحدث حتى الآن؛ لأن أمريكا تستعمل الفيتو، وتمنع وقف إطلاق النار».

وشدد على أهمية حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تنفيذ الطلبات الواردة بفتوى محكمة العدل.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.