بولندا تسجل دخول المزيد من المهاجرين على الحدود مع بيلاروس



قال مسئول حكومي كبير، اليوم الخميس، إن بولندا سجلت في العام الجاري زيادة ملحوظة في عدد محاولات دخول البلاد عبر بيلاروس بدون تصريح.

وأوضح تشيسلاف مروتشيك نائب وزير الداخلية في نقاش برلماني في وارسو أن حرس الحدود سجل بين الأول من يناير و15 ديسمبر 30 ألف محاولة دخول مشابهة.

ووفقا لمروتشيك، كان العدد أدنى قليلا من 26 ألفا خلال عام 2023 ككل، ووصل إلى أكثر من 15 ألفا في 2022.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي، الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتسهيل تدفق المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشجيعهم على العبور؛ بهدف ممارسة ضغوط سياسية عليه.

وأمنت بولندا، في صيف 2022 الحدود مع بيلاروس بسياج يبلغ ارتفاعه 5.5 أمتار ونظام مراقبة إلكتروني.