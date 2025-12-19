الحصر العددي بدائرة بور فؤاد يُظهر تقدم حسن عمار بمحافظة بورسعيد

أعلن المستشار بهاء عماد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين؛ حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 271 ألف مواطن، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 23 ألفًا و738 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 20 ألفًا و783 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ألفين و955 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم المرشح المستقل حسن عمار، بحصوله على 11 ألفًا و535 صوتًا، مقابل حصول منافسه تامر حمزاوي، مرشح حزب «حماة الوطن»، على 9 آلاف و248 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد في مجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة في المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون ممثليهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.